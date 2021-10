Gia Lai: 2 thiếu niên đuối nước thương tâm tại hồ tưới cà phê

Do những ngày qua có mưa to nên mực nước trong hồ dâng cao. Vì không may trượt chân ra chỗ nước sâu, H’L đã bị đuối nước, M. cũng bị ngạt nước. Những em còn lại đã chạy đi gọi người lớn đến cứu nhưng đã muộn. Em M. đã tử vong trên đường cấp cứu.