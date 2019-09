Gia Lai: Bắt khẩn cấp 2 nghi phạm dùng súng AK cướp taxi

Cụ thể, rạng sáng 5.9, anh Kỳ điều khiển ô tô xe BS 81A - 143.02 của hãng xe taxi Tiên Sa chở 2 người đi từ TP.Pleiku về H.Mang Yang(Gia Lai). Khi đến H.Mang Yang, 2 người này đã dùng súng cướp xe taxi.

Sau khi nhận được tin báo, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đã khẩn trương phối hợp với Công an H.Mang Yang, tổ chức truy bắt các nghi can. Sau hơn 1 giờ truy xét, đến 2 giờ 45 phút cùng ngày (5.9), công an đã phát hiện, bắt giữ Bùi Anh Quốc và Nguyễn Hữu Thắng cùng xe taxi Tiên Sa 81A -143.02 tại khu vực làng Đăk Yă (xã Đăk Yă, H.Mang Yang), thu giữ 1 súng AK và 3 viên đạn.