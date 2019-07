Gia Lai tổ chức an táng hài cốt liệt sĩ

Trước đó, từ thông tin do người dân cung cấp, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm trên địa bàn.

Kết quả tìm kiếm đợt này phát hiện 1 ngôi mộ chung 60 hài cốt tại thôn Tú Thuỷ, xã Tú An, thị xã An Khê và 1 hài cốt tại H.Đăk Pơ (Gia Lai). Tất cả các hài cốt liệt sĩ đều chưa xác định được danh tính.

Tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng Ảnh: Trần Hiếu Nghi thức đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng Ảnh: Trần Hiếu

Cũng trên địa bàn thị xã An Khê, lực lượng chuyên trách từ năm 2018 đến nay đã tìm kiếm, quy tập 120 hài cốt liệt sĩ từ những ngôi mộ chung. Những đợt tìm kiếm này căn cứ vào thông tin do người dân cung cấp. Tất cả những hài cốt liệt sĩ được xác định hy sinh trong thời kỳ chiến tranh. Các liệt sĩ đã được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã An Khê.