Gia Lai: Vì sao nữ nhân viên ngân hàng vỡ nợ hàng trăm tỉ đồng?

Chiều 30.6, UBND tỉnh Gia Lai có công văn chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Gia Lai và Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh về vụ vỡ nợ lớn trên địa bàn, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 7.7.

Trong số báo ra cùng ngày, Thanh Niên đã phản ánh bà Lê Thị Thương (32 tuổi, ngụ P.Hoa Lư, TP.Pleiku, Gia Lai), nhân viên hợp đồng thời vụ tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN (BIDV) tại Gia Lai, đã tuyên bố vỡ nợ hàng trăm tỉ đồng.

Sáng 30.6, chúng tôi đến nhà vợ chồng bà Thương ở đường Ama Quang, P.Hoa Lư để tìm hiểu vụ việc trên. Theo chị H. (hàng xóm của vợ chồng bà Thương), căn nhà này cửa đóng then cài từ tối 28.6. Nhiều người dân nơi đây còn cho hay, bà Thương ngoài làm nhân viên ngân hàng, còn làm thêm dịch vụ đáo hạn ngân hàng và mua bán bất động sản

Tuy nhiên, để kín tiếng, bà Thương không làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng tại cơ quan mình công tác mà làm ở ngân hàng khác. Thông tin ban đầu mà bà Thương cung cấp cho cơ quan chức năng, có 8 cá nhân cho bà này vay với số tiền khoảng 178 tỉ đồng. Trong đó, người cho vay ít nhất là 1,8 tỉ đồng, người nhiều nhất lên đến 130 tỉ đồng.

Thông cáo báo chí ngày 30.6 của chi nhánh BIDV Gia Lai (nơi bà Thương công tác) xác nhận: Bà Lê Thị Thương là nhân viên thời vụ khoán gọn. Công việc chính của bà Thương là hỗ trợ hành chính, không liên quan đến hoạt động tín dụng, làm việc theo hợp đồng thời vụ. Việc vay mượn của bà Thương là công việc làm ăn cá nhân, đến nay chi nhánh chưa phát hiện có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chi nhánh.

Đại tá Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho biết: “Sau khi nắm thông tin vụ việc, chúng tôi đã chỉ đạo trực tiếp cho Công an TP.Pleiku và các đơn vị nghiệp vụ xác minh, nắm rõ thông tin, danh sách bị hại. Đồng thời chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tránh để xảy ra những tình huống xấu”.