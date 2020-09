Giả mạo Báo Lâm Đồng điện tử, một chủ trang mạng xã hội bị phạt 20 triệu

Ngày 8.9, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ một trang mạng xã hội 20 triệu đồng vì đưa tin sai sự thật và giả mạo Báo Lâm Đồng điện tử.

Thời gian gần đây, lực lượng An ninh mạng Phòng PA03 Công an Lâm Đồng đã phát hiện fanpage có đông người theo dõi ở địa phương như fanpage "Người Lâm Đồng" đã đăng tải, đưa tin không kiểm chứng, sai sự thật khiến dư luận bất an, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng chống dịch Covid-19 và gây mất an ninh trật tự tại địa phương.