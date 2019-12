Giá thịt lợn 'vỡ trận', cảnh báo: 'Khi giá xuống đừng kêu gọi giải cứu!'

Những ngày gần đây giá thịt lợn bất ngờ tăng cao và hiện đang ở mức trên dưới 100.000 đồng/kg. Giá lợn hơi tăng đồng nghĩa giá bán ra thị trường cũng tăng. Hiện nay, nhiều sản phẩm của thịt lợn cao ngang ngửa thịt bò khiến người dân ái ngại, cân nhắc khi tiêu thụ.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, cho rằng ở đâu chứ tại Đồng Nai, thủ phủ chăn nuôi của cả nước , không có tình trạng găm hàng bởi nhiều lý do.

Ông Công phân tích thêm: “Hiện tại dịch tả lợn châu Phi đang hoành hành, trong khi chưa có vắc xin đặc trị thì việc găm hàng chẳng khác gì bom nổ chậm, rất là nguy hiểm. Mặt khác, trong chăn nuôi, đàn càng đông thì nguy cơ mất an toàn sinh học càng cao, dịch tả lợn châu Phi dễ bùng phát lúc đó thì lợi bất cập hại. Bằng chứng là giá đang hấp dẫn như vậy mà sao người dân chưa dám tái đàn?

“Theo tôi thì người chăn nuôi cần sự ổn định, mỗi con lợn chỉ cần lời 500.000 đồng là đủ, chứ không ai muốn giá lên cao chót vót rồi lại thấp lè tè, vì thị trường bất ổn gây nhiều khó khăn. Như nhiều năm qua, giá thấp, người chăn nuôi lỗ quá trời rồi, bây giờ giá lên họ đang gỡ gạc lại chút ít nhưng còn bao nhiêu người còn lợn để bán, đa số bị dịch tiêu hủy hết”, ông Công cho hay.

Do người Việt Nam có thói quen ăn thị lợn và là thịt nóng nên góp phần đẩy giá lên cao Ảnh: Lê Lâm

Bàn về lý do giá thịt lợn tăng, theo ông Công là do nguồn cung thiếu, không những Việt Nam mà thế giới cũng thiếu. Mặt khác do người Việt Nam có thói quen tiêu dùng thịt lợn nên càng khiến cho thịt lợn "sốt". Nếu người dân chuyển sang ăn bớt thịt khác như: vịt, gà thì giá thịt lợn sẽ giảm ngay.