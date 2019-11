Giai đoạn 2 'đại án' OceanBank: Khởi tố nhiều đồng phạm của Hà Văn Thắm

Các bị can gồm: Nguyễn Hồng Mai, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP truyền thông Đại Dương; Hoàng Văn Tuyến, nguyên Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Đại Dương; Đỗ Trung Hiền, Giám đốc Công ty TNHH Alpha - Beta. Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank).

Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 8 bị can, trong đó có các bị can Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch OceanBank; Lê Thị Thu Thủy, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính kế toán OceanBank; Vũ Thị Thùy Dương, nguyên Giám đốc khối kế toán và giao dịch trong nước OceanBank... cũng về tội danh nêu trên.