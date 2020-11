Giải quyết cơ bản vấn đề Thủ Thiêm trước tháng 6.2021

Chiều 20.11, tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị số 1 gồm ông Trần Lưu Quang, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM ; ông Lâm Đình Thắng, Bí thư Quận ủy Q.9 và thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa, nguyên Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, đã tiếp xúc cử tri các quận: 1, 3, 4 sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV. Cử tri Nguyễn Văn Phú (ngụ P.Đa Kao, Q.1) đánh giá phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội vừa qua rất phong phú, đề cập đến nhiều lĩnh vực được cử tri quan tâm. Dù vậy, một số vấn đề nóng như vụ án Hồ Duy Hải , khiếu nại ở dự án Khu đô thị mới (KĐTM) Thủ Thiêm lại không được đề cập.

Ông Phú cho rằng những sai phạm ở Thủ Thiêm làm thất thoát ngân sách, có kết luận của Thanh tra Chính phủ rồi mà người dân vẫn còn ra T.Ư khiếu nại. Trong khi đó, TP.HCM đang thực hiện các bước để sáp nhập 3 quận 2, 9 và Thủ Đức để thành lập TP.Thủ Đức. “Khi Quốc hội đồng ý cho thành lập TP.Thủ Đức thì những khiếu kiện và sai sót liên quan đến quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm có giải quyết xong?”, cử tri Phú đặt vấn đề.

Trao đổi với cử tri, ông Trần Lưu Quang xin lỗi cử tri vì chậm xử lý các phần việc tiếp theo của vấn đề Thủ Thiêm với trách nhiệm là một lãnh đạo TP.HCM. Ông Quang cho biết Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM đã có nghị quyết chuyên đề về tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn chỉnh KĐTM Thủ Thiêm, trong đó yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND TP.HCM chỉ đạo UBND TP.HCM xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện từng đầu việc.

Thứ nhất, thực hiện đền bù bổ sung cho người dân khu 4,39 ha (P.Bình An, Q.2) nằm ngoài ranh KĐTM Thủ Thiêm. Thứ hai là trả lời dứt khoát với người dân 5 khu phố thuộc 3 phường: An Khánh, Bình Khánh và Bình An (Q.2) đang khiếu nại nhà, đất nằm trong ranh KĐTM Thủ Thiêm. Ngoài ra, Thành ủy TP.HCM cũng yêu cầu giải quyết các vấn đề khác trong thời gian sớm nhất để tiếp tục kêu gọi đầu tư, từng bước biến nơi đây thành KĐTM đáp ứng được yêu cầu phát triển. Về thời gian thực hiện, ông Quang cho hay các vấn đề liên quan đến khu 4,39 ha hoàn thành trong năm 2020, các đầu việc còn lại phải cơ bản hoàn thành trước tháng 6.2021.