Giảm biên chế hơn 67.000 người, nhưng mới chỉ là giảm số lượng

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an có 9 thứ trưởng Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Bộ Nội vụ lần này cũng tiếp tục đề cập đến vấn đề cấp phó trong các bộ, cơ quan ngang bộ, như trước đó đã báo cáo Quốc hội và Thanh Niên đã đưa tin. Về số lượng cấp phó, theo quy định, số lượng thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ không quá 5 (Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao không quá 6). Trong trường hợp do sáp nhập bộ, cơ quan ngang bộ hoặc do yêu cầu điều động, luân chuyển cán bộ của cơ quan có thẩm quyền thì Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. Đến ngày 10.10, số lượng cấp phó cụ thể như sau: Bộ TT-TT có 3 thứ trưởng (ít hơn 2 so với số lượng tối đa); 6 bộ ngành có 4 thứ trưởng và tương đương (ít hơn 1) là Bộ KH-ĐT, Bộ LĐ-TB-XH, Bộ Y tế ; Bộ VH-TT-DL, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Dân tộc. 9 bộ ngành có 5 thứ trưởng và tương đương (đúng quy định) gồm: Bộ Tài chính , Bộ Tư pháp, Bộ Công thương, Bộ KH-CN, Bộ TN-MT, Bộ GTVT, Bộ Xây dựng, Bộ GD-ĐT, Thanh tra Chính phủ. 4 Bộ có 6 thứ trưởng là Bộ Ngoại giao (đúng quy định); Bộ Nội vụ, Bộ NN-PTNT, Văn phòng Chính phủ (vượt 1). Riêng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có 9 thứ trưởng, vượt 3 so với quy định. “Số cấp phó vượt chủ yếu là do sắp xếp tổ chức bộ máy và yêu cầu của công tác cán bộ như thực hiện chủ trương luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo từ địa phương về T.Ư”, theo Bộ Nội vụ.