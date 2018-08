Giám đốc bệnh viện 103 lên tiếng vụ lái xe cứu thương bị hành hung

Chiều nay (15.8), thiếu tướng Trần Viết Tiến, Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 (phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội), đã chủ trì cuộc họp báo thông tin về vụ việc tài xế xe cứu thương tỉnh lẻ bị một số đối tượng đòi tiền, hành hung khi đón bệnh nhân tại khuôn viên bệnh viện này.

Cuộc họp có sự tham dự của đại diện của Phòng an ninh điều tra PA83, Công an quận Hà Đông, Công an phường Phúc La và các cơ quan báo chí.

Ảnh cắt từ clip Côn đồ thu tiền, hành hung tài xế chở bệnh nhân ra vào bệnh viện Thiếu tướng Tiến cho biết, ngay khi nhận được bản tin phản ánh vụ việc vào trưa 14.8, Bệnh viện đã tiến hành triệu tập các phòng ban chức năng để tìm hiểu sự việc, đồng thời báo cáo tới các bên liên quan để phối hợp làm rõ sự việc. Ông Tiến khẳng định Bệnh viện không ký kết với bất cứ cá nhân, tổ chức nào về việc đảm bảo việc đưa đón, vận chuyển bệnh nhân độc quyền tại Bệnh viện.

Theo thông tin cơ quan điều tra cung cấp, đối tượng đòi tiền “làm luật”, hành hung tài xế là Ngô Duy Hợi (37 tuổi, quê huyện Giao Thủy, Nam Định, thường trú tại tổ 10, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội). Hiện tại, nhóm đối tượng này không còn xuất hiện trên địa bàn, nên chưa thể triệu tập làm việc theo quy định.

Nhận lỗi khi để vụ việc trên xảy ra ngay tại cửa Khoa Khám bệnh, gây hoang mang, ảnh hưởng đến tâm lý người bệnh và người nhà bệnh nhân, làm xấu hình ảnh của bệnh viện Quân y 103, ông Tiến cho hay phía Bệnh viện đã phối hợp với cơ quan điều tra địa phương, cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng để làm rõ thông tin và sai phạm cá nhân có liên quan, để xử lý theo luật định.

“Bệnh viện sẽ tăng cường kiểm tra, trấn chỉnh an ninh trật tự, đảm bảo tốt hơn nữa để gia đình và bệnh nhân an tâm khi đến thăm khám”, thiếu tướng Tiến cam kết.