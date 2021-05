Giám đốc Công an Hà Nội khen thưởng người hỗ trợ tài xế taxi bắt tội phạm

Sau khi xác định anh Phạm Văn Thưởng (31 tuổi, trú xã Hòa Bình, H.Hưng Hà, Thái Bình) là người giúp tài xế taxi khống chế tội phạm, chiều 19.5, trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội , cho biết đã ký quyết định về việc khen thưởng, tặng giấy khen đối anh Thưởng vì “đã có thành tích tham gia bắt giữ đối tượng đang có quyết định truy nã đặc biệt thực hiện hành vi giết người, xảy ra ngày 16.5 tại xã Cự Khê, H.Thanh Oai, Hà Nội”.

Nói về hành động của mình, anh Thưởng cho rằng, đó là việc rất bình thường và đó là bản tính của anh, luôn giúp đỡ người bị nạn nếu anh thấy.

Giám đốc Công an TP.Hà Nội tặng giấy khen cho công dân dũng cảm bắt tội phạm Ảnh: M.H Theo anh Thưởng, anh đang đi từ H.Thanh Oai về Q.Hà Đông thì phát hiện sự việc. Tại hiện trường có nhiều người nhưng không ai vào can ngăn, chỉ đứng dùng điện thoại quay clip. Khi tài xế cho biết sự việc, anh Thưởng đã lao vào giúp nạn nhân giữ nghi phạm, để nạn nhân đi sơ cứu. Sau khi anh Thưởng đưa nghi phạm vào lề đường, trói lại thì ít phút sau lực lượng công an đến hiện trường.

Trước đó, khoảng 16 giờ chiều 16.5, ông Nguyễn Trần Minh (45 tuổi, trú Q.Long Biên, Hà Nội; làm nghề lái taxi) chở Đặng Phạm Sáu (51 tuổi, quê tại H.Quan Sơn, Thanh Hóa; đang bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội giết người) đến khu vực đường Cienco 5, đoạn qua xã Cự Khê (H.Thanh Oai, Hà Nội) thì bị Sáu rút dao nhọn đâm vào ngực trái. Ông Minh đã dũng cảm chống trả, vật lộn với Sáu giữa đường và được anh Thưởng giúp đỡ, khống chế đối tượng.

Ông Minh bị thương vẫn cố gắng khống chế kẻ trốn truy nã, trước sự thờ ơ của đại úy Lâm Ảnh: Chụp màn hình Thời điểm này, đại úy Nguyễn Văn Lâm (36 tuổi, cán bộ Công an xã Cự Khê) có mặt tại hiện trường nhưng thiếu trách nhiệm, không tham gia hỗ trợ nạn nhân khống chế tội phạm.

Sự việc được người dân ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc trước thái độ thờ ơ, vô cảm của đại úy Lâm. Cán bộ này sau đó bị kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển về Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an H.Thanh Oai.

Với sự dũng cảm của mình, ngày 18.5, ông Minh đã được Bộ Công an, UBND TP.Hà Nội, Công an TP.Hà Nội khen thưởng và ngày 19.5 đến lượt anh Thưởng được Công an TP.Hà Nội tặng giấy khen.