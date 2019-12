Ngày 17.12, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Văn Ba (37 tuổi, quê H.Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra của cơ quan công an, năm 2017, Ba thành lập và làm Giám đốc Công ty TNHH MTV bất động sản L. (đường Dương Đình Nghệ, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Nguồn gốc lô đất này nằm trong khu nghĩa địa thuộc quản lý của UBND P.Hòa Hiệp Nam. Năm 2013, bà Trần Thị Bích Ngọc (59 tuổi, ngụ P.Hòa Hiệp Nam) có làm đơn gửi UBND phường này xin xây dựng nhà ở trên lô đất nhưng không được phê duyệt.

Mặc dù lô đất không có sổ đỏ nhưng vào thời điểm sốt đất năm 2017, bà Ngọc vẫn bán cho bà Nguyễn Thị Kim Oanh (52 tuổi, ngụ Q.Hải Châu) và bà Oanh sang tay cho bà Hoàng Thị Thu.

Toàn bộ giao dịch mua bán đất của bà Oanh, bà Ngọc và bà Thu chỉ có giấy viết tay tự thỏa thuận với nhau.

Tháng 10.2018, Ba đăng bán lô đất trên lên mạng, bà Huỳnh Thị Phương (ngụ Q.Liên Chiểu) liên hệ với Ba và được dẫn đi xem đất. Ba nói nếu bà Phương mua với giá 1,3 tỉ đồng thì Ba sẽ làm ra sổ đỏ cho bà Phương.

Ba dùng bản photocopy đơn xin xây nhà của bà Ngọc gửi UBND phường năm 2013 để đưa cho bà Phương, hứa đến tháng 1.2019 sẽ ra sổ và công chứng sang tên.

Bà Phương đặt cọc Ba 300 triệu đồng; Ba nhận tiền rồi trốn tránh, không thực hiện.

Theo Công an Q.Sơn Trà, hiện lực lượng đang mở rộng điều tra. Công an cũng đề nghị các nạn nhân của giám đốc công ty bất động sản lừa bán khống đất nghĩa địa liên hệ Công an quận để trình báo.