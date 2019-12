Giám đốc Sở Tài chính đã 'phát biểu rất sai lầm' về giá nước mặt sông Đuống

Liên quan vụ anh thảm sát gia đình em vì tranh chấp đất đai tại Đan Phương, Giám đốc Công an Hà Nội Đoàn Duy Khương nhận định, do công tác phòng ngừa xã hội quá kém; đã yêu cầu nhiều cán bộ công an kiểm điểm.