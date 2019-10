Giáng cấp, cho xuất ngũ trung tá CSGT 'không quyết liệt' ngăn vụ giết người

Ngày 10.10, đại tá Phạm Văn Hội, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Ninh Bình, cho biết Bộ Công an và Công an tỉnh Ninh Bình vừa có các quyết định xử lý đối với trung tá Nguyễn Chí Kiều, cán bộ Đội tuần tra - Kiểm soát giao thông thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, ông Kiều bị Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định giáng cấp từ trung tá xuống đại úy, bị Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình ký quyết định cho xuất ngũ. Ông Kiều cũng bị kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo.

Sáng 1.4, Phạm Văn Nghị (31 tuổi, ngụ H.Kim Sơn, Ninh Bình) đi ô tô chở chị Trần Thị Thu Huyền (25 tuổi, cùng ngụ H.Kim Sơn) đến đoạn đường thuộc P.Đông Thành (TP.Ninh Bình) để nói chuyện về mâu thuẫn tình cảm. Sau khi giằng co, Nghị dùng kéo đâm chị Huyền khiến nạn nhân chết tại chỗ . Khi xảy ra vụ việc, trung tá Nguyễn Chí Kiều có mặt tại hiện trường nhưng chỉ đứng nhìn.