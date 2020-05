Giang hồ cưỡng chiếm đất công: Yêu cầu Công an tỉnh và Thành ủy Phan Thiết báo cáo

“Cướp” biên bản vi phạm từ cán bộ phường ? Theo tố cáo của một cán bộ bảo vệ khu phố thuộc P.Mũi Né, thời điểm năm 2018, UBND P.Mũi Né chỉ đạo cán bộ đến lập biên bản vụ “vợ chồng N.Đ” cưỡng chiếm, san ủi đất đai trái phép ở KP.Long Sơn. Biên bản lập xong và có chữ ký của người vi phạm là “vợ chồng N.Đ” được đem về phường. Một lát sau, bà T.T.N.N đến trụ sở UBND P.Mũi Né gặp cán bộ tên Lý (phụ trách địa chính) để “mượn” lại xem, rồi... “cầm” đi luôn (!). Sau đó, vụ việc được báo lên Chủ tịch UBND P.Mũi Né (khi đó là bà Nguyễn Thị Huỳnh Hoa). Vài tiếng đồng hồ sau mới báo lên công an phường, nhưng hồ sơ vi phạm đó đã... biến mất. Để xác minh lại vụ việc này, PV Thanh Niên đã gọi điện cho trung tá Phạm Nguyễn Tấn Phước (Trưởng công an P.Mũi Né thời điểm đó). Trung tá Phước khẳng định câu chuyện là có thật, nhưng công an nhận được tin quá muộn. Ngay cả bà Nguyễn Thị Huỳnh Hoa (nay đã chuyển công tác) cũng thừa nhận vụ việc này có thật. “Nhưng kể từ đó đến nay không ai dám hỏi đến vụ việc này, không hiểu vì sao? Trong buổi tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của phường vào đầu năm 2020, có cả lãnh đạo Công an TP.Phan Thiết dự, bản thân tôi đã phát biểu công khai đề nghị phải xử lý “vợ chồng N.Đ” để đem lại bình yên cho Mũi Né, nhưng không ai phản ứng gì”, một cán bộ bảo vệ khu phố thuộc P.Mũi Né bức xúc.