Giang hồ cưỡng chiếm đất công: Những phi vụ gây phẫn nộ

Thách thức cán bộ và công an phường Trong một clip mà người dân cung cấp, bà N. (đầu đội mũ cối), đứng trong một căn nhà dựng tạm, tay cầm gậy hung hăng chỉ thẳng vào mặt cán bộ địa chính phường và Công an P.Mũi Né, to tiếng quát “mày coi chừng tao”. Khi biên bản lập không được ai ký, cán bộ công an nói “để về báo cáo với trưởng công an phường để báo lên công an thành phố”, thì bà N. lớn tiếng thách thức “nhiều thằng rồi đó, mày cứ báo cáo lên tỉnh luôn đi”. Bà Nguyễn Thị L., nguyên Bí thư Chi bộ KP.Long Sơn, bức xúc cho rằng việc để cho “vợ chồng N.Đ” suốt thời gian dài cưỡng chiếm đất công, xúi giục người khác tranh chấp đất, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội là có trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương. 2 đất, bức xúc: “Tôi sinh ra lớn lên ở đây từ nhỏ. Còn ông Bùi Văn O., người dân KP.Long Sơn bị “vợ chồng N.Đ” cưỡng chiếm 210 mđất, bức xúc: “Tôi sinh ra lớn lên ở đây từ nhỏ. Cuộc sống bà con đang bình yên, giờ thì ngày nào cũng nghe tranh giành đất đai với nó, lo một ngày nào đó đất nhà mình sẽ bị nó tranh chấp, không thể hiểu nổi. Mà nó từ nơi khác đến chứ đâu phải người địa phương ở đây”. Vì quá bất bình, ông O. cũng làm đơn tố cáo, nhưng cũng không được giải quyết.