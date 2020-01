Giang hồ xông vào bệnh viện đòi nợ giám đốc: Khởi tố thêm 4 bị can

Ngày 1.1, Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Phạm Văn Tình (36 tuổi), Nguyễn Trọng Tuyên (30 tuổi, cùng ngụ Hải Phòng); Nguyễn Hữu Vương (39 tuổi) và Vy Kim Dung (30 tuổi, cùng ngụ Đồng Nai) để điều tra về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình kinh doanh , ông Nguyễn Thế Thử, Giám đốc Bệnh viện Tâm Hồng Phước (số 148 Nguyễn Ái Quốc, KP.1, P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) vay tiền của 4 bị can nêu trên số tiền 2,6 tỉ đồng với lãi suất từ 11% đến 60%/tháng. Hằng ngày, các bị can này thay nhau đến bệnh viện gặp kế toán để nhận tiền lãi.

Chiều 21.12, Tình, Tuyên, Vương và Dung đến Bệnh viện Tâm Hồng Phước để chờ lấy tiền lãi thì bị bắt giữ. Tổng số tiền mà 4 bị can này thu lợi bất chính từ hành vi cho vay nặng lãi được cơ quan điều tra xác định hơn 2,2 tỉ đồng. Liên quan đến vụ xông vào Bệnh viện Tâm Hồng Phước để đòi nợ, trước đó vào ngày 30.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đặng Quang Toàn (còn gọi là Toàn “đen”, 38 tuổi, ngụ Hải Phòng) để điều tra về hành vi cướp tài sản

Tạm giữ hình sự 11 đối tượng cho vay nặng lãi

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Nguyễn Việt Thắng (29 tuổi, ngụ Hà Nội) cùng 10 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi. Khuya 31.12.2019, Công an P.Tân Phong (TP.Biên Hòa) qua công tác kiểm tra hành chính tại nhà H31, KP.7 (P.Tân Phong) phát hiện 11 đối tượng đang sinh sống chung, nhưng không đăng ký tạm trú, có biểu hiện nghi vấn hoạt động cho vay nặng lãi nên bàn giao cho Công an TP.Biên Hòa điều tra.

Tại trụ sở công an, 11 đối tượng khai nhận, từ các tỉnh phía bắc vào Đồng Nai thuê nhà để ở và tham gia hoạt động cho vay lấy tiền lời, dưới hình thức cho vay trả góp theo ngày. Trong đó, Thắng được xác định là người điều hành mọi hoạt động của nhóm; Đặng Đình Đế (20 tuổi, ngụ Nghệ An) giữ vai trò quản lý 9 đối tượng còn lại. Hằng ngày các đối tượng đi thu nợ, sau đó về đưa tiền mặt hoặc chuyển khoản cho Đế. Khi có yêu cầu của Thắng, Đế sẽ chuyển tiền cho một đối tượng tên Q. (chưa rõ lai lịch), được cho là người giao tiền cho nhóm đối tượng trên thực hiện hoạt động cho vay nặng lãi.

Quá trình làm việc, các đối tượng thừa nhận cho vay với lãi suất khoảng 25%/tháng. Với thủ đoạn trên, từ 1.7 đến 30.12.2019, nhóm đối tượng đã chuyển khoản cho Đế số tiền hơn 6,2 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 1,2 tỉ đồng. Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa tiếp tục điều tra làm rõ.