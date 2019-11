TP.HCM: Truy bắt 2 tên cướp táo tợn cướp tài sản lúc rạng sáng

đang điều tra , truy bắt 2 nghi can cướp táo tợn dùng hung khí đe dọa cướp tài sản của nam thanh niên dừng xe trên đường vào tối 13.11. Ngày 14.11, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) cho biết

Trước đó, rạng sáng 13.11, anh L.M.T (23 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) dừng xe máy trên đường 5B (P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân) và ngồi trên xe sử dụng điện thoại di động. Lúc này, một người đàn ông mặc áo GrabBike điều khiển xe máy, chở theo một thanh niên khác áp sát anh T. cướp tài sản.

Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy người mặc áo GrabBike dừng xe, giật điện thoại của anh T., còn người ngồi sau xe vòng ra sau lưng anh T., dùng dao khống chế cướp xe máy.

Khi anh T. tìm cách chống trả thì bị nhóm này dùng bình hơi cay tấn công vào mặt. Hai nghi can cướp tẩu thoát ngay sau đó. Công an đã lấy lời khai, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, điều tra truy bắt 2 nghi can cướp tài sản.