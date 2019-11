Giao 1.087 căn hộ phục vụ tái định cư ở Thủ Thiêm

Công an tỉnh Thái Bình đang điều tra làm rõ nghi án chồng giết vợ rồi tẩm xăng đốt xác , vụ việc xảy ra vào chiều 13.11.

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện video clip ghi hình nhiều người mặc sắc phục công an căng băng rôn đòi quyền lợi, chống tham nhũng, lợi ích nhóm...

Dự báo thời tiết 14.11.2019, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ phổ biến từ 15 - 18oC, vùng núi từ 12 - 15oC.