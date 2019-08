Giấu 5 kg ma túy trong bình xăng, vận chuyển lậu từ Campuchia về Việt Nam

Ngày 5.8, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang mở rộng điều tra làm rõ hành vi vận chuyển 5 kg ma túy đá từ Campuchia về VN của 2 người này.

Vụ hiện được phát hiện lúc 22 giờ ngày 1.8, tại khu vực ấp Long Châu, xã Long Vĩnh, H.Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, thời điểm trên, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với các lực lượng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Tây Ninh; Công an xã Long Vĩnh, H. Châu Thành phát hiện Phong và Bé Chính đang điều khiển xe máy BS 60Y4 - 3820 lưu thông từ hướng H.Bến Cầu (Tây Ninh) về TP.HCM.

Qua kiểm tra, các lực lượng phát hiện cả 2 đang vận chuyển 7 bịch ma túy đá, trọng lượng khoảng 5 kg được cất giấu dưới yên xe và trong bình xăng xe. Lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đồng thời bàn giao người và tang vật cho Phòng PC47 Công an Tây Ninh để điều tra làm rõ. Số ma túy bị phát hiện, bắt quả tang ẢNH: CTV Cơ quan công an lấy lời khai đối với Mai Thanh Phong ẢNH: CTV

Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận cùng sang Campuchia vận chuyển thuê ma túy về Việt Nam . Khoảng 16 giờ ngày 1.8, Phong và Chính sang Campuchia nhận vận chuyển số ma túy đá trên đi TP.HCM. Toàn bộ ma túy để trong xe mô tô 60Y4 - 3820 do một người (chưa rõ họ tên, đang sống ở tỉnh Svayrieng, Vương quốc Campuchia) giao với giá tiền công vận chuyển 100 triệu đồng.

Sau khi nhận số ma túy đá trên, Chính điều khiển xe mô tô BS 60Y4 - 3820 chở theo Phong chạy về Việt Nam để giao số ma túy như đã thỏa thuận. Tuy nhiên, khi đi đến khu vực ấp Long Châu, xã Long Vĩnh, H.Châu Thành thì đã bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ người cùng tang vật.