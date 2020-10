Giới thiệu ông Nguyễn Văn Nên để bầu Bí thư Thành ủy TP.HCM

Sáng 11.10, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, tới dự hội nghị có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng cùng lãnh đạo các cơ quan Trung ương và TP.HCM.

Quá trình công tác của ông Nguyễn Văn Nên trước khi được giới thiệu để bầu Bí thư Thành ủy TP.HCM

Tại hội nghị, ông Mai Văn Chính, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bộ quyết định của Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng thôi giữ chức vụ Chánh văn phòng Trung ương Đảng; đồng thời chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ TP.HCM và giới thiệu bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Văn Nên (bên phải) trao đổi với đại biểu tại hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ Ảnh: Nguyên Vũ

Dự kiến, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 18.10 tại Hội trường TP.HCM (Q.3) với sự tham dự của 445 đại biểu, bao gồm 59 đại biểu đương nhiên và 386 đại biểu được bầu từ Đại hội Đảng bộ các quận, huyện và cấp trên cơ sở.

Ông Nguyễn Văn Nên, sinh năm 1957 tại Tây Ninh.

Tháng 4.1975, ông Nên tham gia vào lực lượng công an, trải qua các vị trí công tác từ chiến sĩ cảnh sát hình sự; Đội trưởng hình sự Công an H.Gò Dầu, Phó trưởng công an rồi Trưởng công an H.Gò Dầu, Tây Ninh.

Đầu năm 1992, ông Nên giữ các chức vụ Phó bí thư Thường trực Huyện ủy rồi sau đó được bầu làm Chủ tịch HĐND H.Gò Dầu; đến năm 1996, ông nhận nhiệm vụ Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy H.Gò Dầu.

Từ tháng 8.1999, ông Nên nhận nhiệm vụ Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh Tây Ninh, rồi Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh. Từ tháng 3.2006 – 7.2011, ông Nên giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh và Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Tháng 7.2011, ông Nên là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, sau đó nhận nhiệm vụ Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương vào tháng 3.2013.

Tháng 11.2012, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII đã phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Tháng 1.2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông Nên được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ông được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng. Từ tháng 2.2016 đến nay, ông Nên được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Chánh văn phòng Trung ương Đảng.

"Là thử thách lớn đối với bản thân mình"