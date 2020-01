Giống chó Pitbull có thật sự nguy hiểm?

Sự việc bà bà N.T.H. (79 tuổi, ở thôn Viêm Tây 2, xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) bị chó Pitbull của hàng xóm tuột xích cắn, xé nát cánh tay khiến nhiều người bất an.

Người dân dùng gậy đánh con chó để giải cứu cho bà H. ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Tiếp cận chó Pitbull phải đúng cách

Anh Đăng Khoa (26 tuổi, một người nuôi Pitbull chuyên nghiệp tại thành phố Đà Lạt) đang nuôi một chú chó Pitbull giống American Pit Bull Terrier hơn 1 năm tuổi. Anh chia sẻ nuôi vì sở thích cá nhân và vì đặc tính của Pitbull vốn thông minh, nghe lời, thân thiện và rất “thờ chủ”.

Anh cho biết mình nhận nuôi chó từ khi nó 2 tháng tuổi. Khi mới tập ăn và còn “con nít”, Pitbull sẽ dễ dạy hơn. Anh Khoa ví dụ, một lần chó nhà anh sủa khi có người lạ vào nhà. Chỉ cần anh đến bên cạnh, ra lệnh, chú chó hơn 30 kg sẽ lập tức bỏ ý định tấn công và ngoan ngoan ở bên cạnh anh.

Theo anh Khoa, Pitbull là giống chó chiến có đặc tính cắn ngậm không nhả nên những trường hợp bị đa chấn thương do bị Pitbull cắn là do người dân không biết cách xử lý. Trong những trường hợp này, không phải chủ của chó thì không nên lại gần vì chó chỉ phục tùng duy nhất một chủ. “Phải tình tĩnh tách chó ra nơi trống trải và dùng dụng cụ nạy hàm, Pitbull sẽ nhả và tránh được các chấn thương lớn hơn. Đặc biệt không được đánh vào mình Pitbull vì dù có nhả ra thì cũng cắn trở lại do đặc tính chiến đấu của mình”.

Chó Pitbull Ảnh: Shutterstock

Trong quá trình nuôi, anh Đăng Khoa đã tìm hiểu và nghiên cứu bài bản về đặc tính của giống chó này cũng như tham khảo kinh nghiệm nuôi từ các hội nhóm. “Thật ra giống chó này rất dễ thương, biết làm nũng, dễ nuôi, có tính chịu đựng cao và rất phục tùng chủ”.

Anh Khoa cho biết thêm, biết được đặc tính của chó nên phải cẩn thận trong trường hợp có người lạ vào nhà. “Dù chó mình khôn hay an toàn, vẫn phải cẩn trọng. Người lạ vào nhà, mình nhốt vào chuồng ngay vì họ chưa biết cách tiếp cận. Tiếp cận sai rất dễ xảy ra các trường hợp đáng tiếc”.

Nên huấn luyện chó Pitbull từ nhỏ

Theo ông Nguyễn Quang Bộ (Chủ Trường huấn luyện chó nghiệp vụ K9), Pitbull là giống chó chọi, có đôi hàm chắc, cơ bắp chắc khỏe. Chó Pitbull thường chỉ tấn công những con chó cùng loài, rất ít khi cắn người.

Giống chó Pitbull là một giống chó rất tốt để giữ nhà nhưng mình phải biết cách cách nuôi, chăm sóc. Một người nuôi chó, nhưng không chịu chăm sóc, mà giao cho người khác chăm sóc giúp thì nó sẽ không xem mình là chủ”, ông Bộ cho biết. Không phục tùng và không được nuôi nhốt cẩn thận, chó Pitbull có thể trở nên rất thiện chiến với người lạ.

Theo ông Nguyễn Văn Hoàng (Quản lý Trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ Sài Gòn), những trường hợp chó Pitbull cắn người là do không được nuôi nhốt kỹ và do bản năng chiến đấu của giống chó này. Vì chó Pitbull càng lớn thì càng khó dạy nên huấn luyện từ nhỏ. Ngoài ra khi nuôi tại nhà nên cho ăn thức ăn chín để bảo vệ đường ruột và không nên nuông chiều hay thả rong chó ngoài đường.