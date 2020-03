Giữa đại dịch Covid-19, nên công bố, chia sẻ thông tin người bệnh?

Tổ chức Y tế thế giới chính thức công bố Covid-19 là đại dịch Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm 11.3 tại Geneva đã chính thức công bố dịch Covid-19 do virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) là đại dịch trên toàn cầu. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố đây là đại dịch đầu tiên xuất phát từ một dòng virus Corona, theo Đài CNN. Về cơ bản, có 3 tiêu chuẩn chính để kết luận một căn bệnh là đại dịch: một chủng virus có thể gây bệnh hoặc gây tử vong; liên tục lây lan từ người sang người; và có bằng chứng cho thấy nó lan khắp toàn cầu. Tính đến tối 11.3 (giờ Việt Nam), website của Trường y Đại học John Hopkins ghi nhận kể từ khi WHO xác nhận ca đầu tiên ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc vào cuối tháng 12.2019, dịch Covid-19 đã lan đến 118 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. WHO cho biết số ca nhiễm bên ngoài Trung Quốc đại lục đã tăng 13 lần trong những ngày gần đây. Tổng cộng đã có hơn 121.570 người nhiễm Covid-19, trong đó 4.373 người tử vong. Phi Yến