Giữa đại dịch Covid-19, nhân viên y tế nghỉ việc được không?

Trước đó, Sở Y tế Bình Dương ban hành văn bản cho biết Sở này không giải quyết đơn xin nghỉ việc của các viên chức tại tất cả đơn vị trực thuộc, đồng thời nếu viên chức tự ý bỏ việc, Sở sẽ xem xét kỷ luật theo quy định, thu hồi các chứng chỉ hành nghề đã cấp. Nguyên nhân vì Bình Dương thiếu nhân lực chăm sóc bệnh nhân Covid-19.

“Do đó, trong tình hình dịch bệnh phức tạp, Bộ Y tế phải huy động và kêu gọi đội ngũ y tế từ các vùng ít dịch đến hỗ trợ các địa phương tâm dịch, như là một nghĩa vụ về y đức của ngành, nên ai đó vì lý do muốn giữ an toàn cho cá nhân mà xin nghỉ việc vào thời điểm này là chưa phù hợp. Tất nhiên, cũng sẽ có những trường hợp đặc biệt vì lý do sức khỏe , hoàn cảnh gia đình thì việc họ xin nghỉ việc là chính đáng, không thể kỷ luật hay lấy lý do khác luật để cản trở quyền của họ được”, luật sư Hưng phân tích.