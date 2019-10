Giữa đêm đến nhà chửi bới hàng xóm, bị đâm tử vong

Ngày 6.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết liên quan đến vụ đâm hàng xóm tử vong, đơn vị đã di lý nghi can Hoàng Văn Tưởng (40 tuổi, trú xã Cư Bông, H.Ea Kar, Đắk Lắk) về trại tạm giam Công an tỉnh để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.