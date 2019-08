Góc nhìn phóng viên: Nỗi lo đầu ra của thanh long Bình Thuận

Đây chính là lý do mà các nhà chuyên môn cảnh báo và lo ngại cho sự bền vững đầu ra của trái thanh long. Toàn bộ hoạt động xuất khẩu thanh long của Bình Thuận sang Trung Quốc chủ yếu bằng con đường tiểu ngạch (tự do mậu biên giữa hai nước ở các cửa khẩu Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh). Vài năm trước, khi PV Thanh Niên trực tiếp đến Pò Chài, một chợ trái cây biên giới lớn nhất của TP.Bằng Tường (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc), mọi thủ tục buôn bán trái thanh long, đều do các đầu nậu bên kia biên giới quyết định.