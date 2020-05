Gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng: “Cháy máy” vì thắc mắc đối tượng, thủ tục

Không chỉ vướng về xác định đối tượng, Hà Nội còn vướng về trình tự thủ tục hỗ trợ. “Quyết định nêu người LĐ tạm hoãn hợp đồng LĐ, nghỉ việc không hưởng lương trong các DN thì DN phải gửi hồ sơ đề nghị đến UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở để xem xét trình chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt danh sách và thực hiện hỗ trợ. Thực tế, có những DN có trụ sở tại Hà Nội nhưng các chi nhánh, nhà máy, cửa hàng… lại nằm rải rác ở các tỉnh khác, sử dụng hàng nghìn LĐ ở địa phương... Vậy, số LĐ này Hà Nội có phải hỗ trợ hay không?”, ông Dân nêu vấn đề.

Theo Bộ LĐ-TB-XH, tính đến chiều 30.4, về cơ bản các địa phương đã triển khai thực hiện chi trả hỗ trợ cho các nhóm đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo. Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Lê Quân cho biết: “Trong những ngày qua, chúng tôi đã nhận được hơn 200 câu hỏi của người dân và các địa phương liên quan chính sách hỗ trợ. Bộ LĐ-TB-XH đã tập hợp đội ngũ các chuyên gia trong lĩnh vực LĐ, việc làm, người có công, bảo trợ xã hội... để xây dựng bộ hỏi đáp theo các nhóm vấn đề liên quan đến gói hỗ trợ”.

Về nhóm LĐ tự do không có hợp đồng LĐ, theo ông Quân, sẽ lấy mức thu nhập chuẩn nghèo để đối chiếu. Những người là LĐ tự do nhưng có mức thu nhập tốt, có mức sống trên chuẩn nghèo cũng không được nhận hỗ trợ. Bộ LĐ-TB-XH cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Bộ trưởng Đào Ngọc Dung làm trưởng ban.