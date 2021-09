Hà Nam tốn hơn 600 triệu đồng chống dịch vì một phụ nữ khai báo gian dối

Ngày 22.9, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người ", theo khoản 2, điều 295 bộ luật Hình sự, xảy ra ngày 23.8, trên địa bàn tỉnh Hà Nam.