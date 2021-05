Vi phạm phòng chống dịch Covid-19, nhóm người tụ tập đòi 'cung cấp văn bản'

Trước động thái này, tổ giám sát cộng đồng đã gọi điện cho lãnh đạo xã Lộc Vĩnh báo cáo sự việc. Ngay sau đó lực lượng liên ngành gồm công an, biên phòng, dân quân địa phương đã đến hiện trường kiểm tra, mang theo văn bản quy định phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh thì nhóm người này lên ca nô tháo chạy với tốc độ rất cao để rời khỏi hiện trường.

Thôn Phú Hải và xã Lộc Vĩnh vừa được trở lại trạng thái bình thường mới sau thời gian phong tỏa, giãn cách xã hội do có ca nhiễm Covid-19 liên quan địa phương

Thông báo tạm dừng các hoạt động bãi biển, du lịch biển, tụ tập tiệc tùng đông người được xã triển khai từ 28.5 ẢNH: GIA TÂN

Đáng chú ý, Lộc Vĩnh là xã trung tâm Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, nơi có nhiều nhà máy, công xưởng tập trung đông công nhân, người lao động trong và ngoài nước. Lộc Vĩnh cũng là xã có thôn Phú Hải buộc phải phong tỏa tạm thời và vừa; toàn xã giãn cách xã hội để phòng chống dịch do liên quan đến một ca nhiễm Covid-19. Hiện toàn xã mới được trở lại trạng thái “bình thường mới” và công tác phòng chống dịch Covid-19 được các lực lượng nỗ lực triển khai. Riêng các thôn được thành lập các tổ giám sát bao gồm các thành viên là thôn trưởng, chi bộ đảng thôn, mặt trận, công an viên thôn… Tổ có nhiệm vụ phát hiện, tham mưu, nhắc nhở, cảnh báo những vấn đề liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 cũng như an ninh trật tự trong thôn.