Hà Nội: 12 năm chưa phát hiện vụ tham nhũng nào qua tự kiểm tra nội bộ

Sáng 16.4, UBND TP.Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và kế hoạch thực hiện Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tham nhũng trên địa bàn Hà Nội.

Trong số sai phạm được phát hiện, thanh tra các cấp của Hà Nội đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 2.380 tỉ đồng, kiến nghị khác trên 1.185 tỉ đồng, kiến nghị thu hồi trên 2.000 ha đất, xử lý hành chính 523 tập thể và 579 cá nhân, xử phạt vi phạm hành chính trên 375 tỉ đồng, chuyển cơ quan điều tra 57 vụ.

Cũng trong thời gian này, các cơ quan hành chính của thành phố đã tiếp 237.109 lượt công dân, tiếp nhận và xử lý 230.960 đơn các loại (trong đó khiếu nại 45.988 đơn, tố cáo 23.300 đơn); thụ lý và giải quyết 18.160/18.319 vụ khiếu nại và 6.612/6.647 vụ tố cáo thuộc thẩm quyền.

Như vậy, vẫn còn 159 vụ khiếu nại và 35 vụ tố cáo còn tồn đọng, chưa được xử lý.

Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã kiến nghị thu hồi 22,5 tỉ đồng và 17,5 ha đất; kiến nghị trả lại quyền lợi cho công dân 43,8 tỉ đồng và 3,7 ha đất; kiến nghị điều chỉnh 109 phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; bán bổ sung 8 nhà tái định cư, thu hồi và điều chỉnh 31 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xử lý về hành chính 229 tập thể và 389 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 30 vụ.

Về kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng , Công an TP.Hà Nội đã khởi tố 240 vụ/610 bị can và chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố 206 vụ/578 bị can. Hiện đang điều tra 35 vụ/26 bị can.