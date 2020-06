Hà Nội 39 độ C, Bắc bộ và Trung bộ bao giờ hết nắng nóng?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, cập nhật nhiệt độ tại các trạm khí tượng khu vực Bắc bộ và Trung bộ lúc 13 giờ hôm nay, nhiều nơi tại Bắc bộ đã xuất hiện nắng nóng cường độ đặc biệt gay gắt với nhiệt độ trên 39 độ C.

Cụ thể, nhiệt độ nắng nóng cao nhất tại Chi Nê (Hòa Bình) lên tới 39,8 độ C; tại Nho Quan (Ninh Bình) và Láng (Hà Nội) là 39 độ C. Trong khi đó, khu vực các tỉnh vùng núi bắc Trung bộ vốn được xem là “chảo lửa” nhưng hôm nay, nhiệt độ nắng nóng trong khoảng 37 - 38 độ C.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết nắng nóng ở các tỉnh Bắc bộ sẽ còn kéo dài đến hết ngày 13 - 14.6; còn tại các tỉnh Trung bộ, đợt nắng nóng này kết thúc khoảng ngày 14 - 15.6.

Trong đó, khu vực đồng bằng Bắc bộ và vùng núi các tỉnh Trung bộ sẽ là vùng trọng điểm nắng nóng với cường độ cao. Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đây là đợt nắng nóng dài ngày nhất ở các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ tính từ đầu mùa hè năm nay.