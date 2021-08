Hà Nội: Khởi tố Ngân ‘gốm’, ‘bà trùm’ lừa đảo trên mạng xã hội

Chiều 18.8, một lãnh đạo Công an H.Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Ngân “gốm” (tức Đỗ Thị Kim Ngân, 36 tuổi, trú tại H.Gia Lâm) để làm rõ hành vi “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”, quy định tại điều 174 bộ luật Hình sự.

Theo Công an H.Gia Lâm, bước đầu, Ngân thừa nhận đã chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng của khoảng 10 nạn nhân. Cơ quan điều tra đang phát thông báo tìm các bị hại, đồng thời mở rộng điều tra để làm rõ những thủ đoạn của Ngân “gốm”.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, Ngân lập nhiều tài khoản Facebook như “Ngân Gốm”, “Đỗ Thị Kim Ngân Paula”… để livestream, rao bán các sản phẩm từ gốm và nhiều hàng hóa khác trên mạng xã hội nhằm chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Ngân còn lợi dụng việc livestream để kêu gọi từ thiện , cứu trợ các vùng gặp thiên tai và nơi khó khăn.

Khi các nạn nhân chuyển tiền mua hàng, quyên góp từ thiện thì Ngân cắt liên lạc rồi sử dụng số tiền lừa đảo được chi tiêu cá nhân.

Gần đây nhất, ngày 12.8, thấy Ngân “gốm” đăng bán các sản phẩm đồ gia dụng giá rẻ, được quảng cáo có xuất xứ nước ngoài, chị P.T.H (trú Hà Nội) đã đặt mua hàng. Thấy “cá cắn câu”, Ngân yêu cầu thanh toán trước, và chị H. đã chuyển khoản hơn 40 triệu đồng cho Ngân.

Nhận được tiền, Ngân liền chặn mọi liên lạc với chị H.

Theo Công an H.Gia Lâm, thời gian gần đây, cơ quan này và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội tiếp nhận hàng loạt đơn tố giác của các nạn nhân, tuy nhiên Ngân đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 16.8, Công an H.Gia Lâm phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội và Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ Ngân khi nghi phạm này đang lẩn trốn tại địa bàn P.Lam Sơn (TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).