Vụ 'bác sĩ Trần Khoa': Công an đang điều tra dấu hiệu trục lợi từ thiện

Chiều 17.8, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết liên quan vụ việc hư cấu “bác sĩ Trần Khoa” gây bức xúc dư luận những ngày qua, các đơn vị thuộc Công an TP.HCM gồm Phòng An ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao và Phòng An ninh chính trị nội bộ vẫn đang khẩn trương xác minh, điều tra hành vi, mục đích, động cơ, ai đứng sau vụ việc, đặc biệt là có hay không tình trạng trục lợi. Quá trình điều tra hoàn toàn độc lập với việc Thanh tra Sở TT-TT TP.HCM cũng đang xử lý những tài khoản Facebook liên quan vụ việc theo thẩm quyền.