Hà Nội mở rộng xét nghiệm nhanh Covid-19 ra nhiều quận, huyện

3/6 đã âm tính khi xét nghiệm khẳng định

Chiều 1.4, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Võ Nguyên Phong cho biết, qua triển khai trạm test nhanh tại Trường THCS Đống Đa, đến nay đã xét nghiệm được 1.173 mẫu , trong đó phát hiện ra 6 mẫu dương tính có lịch sử dịch tễ liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai. Các trường hợp này đều đã được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư 2 để cách ly và làm xét nghiệm khẳng định.

Tuy nhiên, theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền, kết quả xét nghiệm khẳng định bằng công nghệ Realtime PCR với 3/6 trường hợp này đã cho kết quả âm tính. Các trường hợp khác vẫn đang đợi kết quả.

Hiện trên địa bàn quận Đống Đa vẫn còn 500 - 1000 trường hợp người dân có nhu cầu test nhanh . Do đó, ông Phong đề nghị Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội tiếp tục cho triển khai hoạt động này tại quận.

Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu cho biết, trên địa bàn quận có 2.613 trường hợp có lịch sử dịch tễ liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, trong đó có 545 cán bộ y tế , sinh viên thực tập.

“Chúng tôi cật lực lấy mẫu mới được 312 trường hợp, mà số lượng quá nhiều, nên hy vọng lập thêm được 2 trạm test nhanh. Mong CDC Hà Nội hướng dẫn chi tiết để Trung tâm y tế quận có thể thực hiện từ ngày mai (2.4)”, ông Hiếu kiến nghị.

Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu cũng cho biết, toàn quận đã rà soát được 1.278 người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, tăng 454 người so với hôm thứ 2 (30.3), trong có 224 người là y bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế của bệnh viện.

Quận Thanh Xuân đã lấy mẫu các trường hợp này trước để gửi đi xét nghiệm. Đối với những trường hợp còn lại, Thanh Xuân kiến nghị được lập trạm test nhanh để sàng lọc.

“Chúng tôi đã bố trí Trường tiểu học Trung Liệt làm nơi lập trạm. Trường này giáp đường Trường Chinh, có 1 đường vào 1 đường ra. Rút kinh nghiệm quận Đống Đa, chúng tôi đã chỉ đạo xây dựng phương án phân luồng giao thông. Nếu CDC tiến hành xét nghiệm nhanh tại đây, sẽ bố trí từng lượt người có phiếu xét nghiệm để tránh tập trung quá đông. Chúng tôi sẽ bố trí các phường hướng dẫn, thậm chí đưa người dân đến xét nghiệm và đưa về”, ông Lưu cho biết.

Hiện nhu cầu test nhanh của người dân Thủ đô rất lớn, do tâm lý lo lắng. Trong cả 2 ngày, 31.3 và 1.4, đều có tình trạng người không có trong danh sách được mời đến xét nghiệm nhưng vẫn đến. Theo khảo sát của PV Thanh Niên sáng 1.4, tại điểm xét nghiệm nhanh trong Trường THCS Đống Đa, do người dân tập trung quá đông, không an toàn, cán bộ y tế đã phải phát loa mời những người chưa có danh sách ra về.

Hà Nội đã có 125.000 nghìn test nhanh

Trước nhu cầu rất lớn của người dân và phục vụ mong muốn sàng lọc nhanh của chính quyền, ngày 1.4, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: ngày mai, ngày kia (2 - 3.4), Hà Nội sẽ mở rộng các điểm test nhanh tại nhiều quận, huyện, gồm: Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Đông Anh… Mỗi quận có thể làm từ 2 - 3 trạm.

“Ngay đêm nay (1.4), Bộ Y tế sẽ tăng cường cho Hà Nội 20.000 test. Sáng mai, chúng ta sẽ tiếp nhận thêm 100.000 test nữa, tức là cả thành phố đã có 125.000 test . Hà Nội hoàn toàn có thể mở rộng diện xét nghiệm. 2 hôm nay, chúng ta mới tiến hành test nhanh các trường hợp có lịch sử dịch tễ liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai. Ngày mai chúng ta sẽ mở rộng ra các đối tượng khác: người nhập cảnh vào Việt Nam từ vùng dịch, kể cả từ các nước Đông Nam Á”, ông Chung chỉ đạo.

“Chúng ta sẽ mở rộng xét nghiệm ra chút nữa để đánh giá tỷ lệ lây nhiễm ở cộng đồng là bao nhiêu %, để có giải pháp mạnh mẽ hơn, xác minh được nguồn gốc dịch bệnh, chặt đứt nguồn lây lan và nguy cơ tiềm tàng, làm thấp được đường cong trong bản đồ lây nhiễm”, ông Chung nói.