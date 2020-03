Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai được cách ly tại khách sạn, test Covid-19 lần 2

Phiên làm việc của Thường trực Thành ủy Hà Nội chiều nay, 30.3, diễn ra dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ.

Thường trực Thành uỷ cùng với lãnh đạo UBND TP.Hà Nội quyết định hỗ trợ tối đa mọi yêu cầu mà Bệnh viện Bạch Mai đề xuất.

Cụ thể, Hà Nội sẽ tổ chức cách ly tập trung cán bộ, nhân viên, y bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai tại một khách sạn trên địa bàn thủ đô, nhằm bảo đảm chăm sóc sức khoẻ lâu dài cho các y, bác sĩ trong điều kiện dịch dự kiến còn phức tạp, kéo dài.

Bộ Tư lệnh Thủ đô được giao tổ chức đưa đón các y, bác sĩ, đảm bảo quy tắc an toàn phòng dịch.

Trong điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho phòng, chống dịch còn khó khăn, nhưng Hà Nội quyết định ưu tiên hỗ trợ cho Bệnh viện Bạch Mai phương tiện, thiết bị xét nghiệm Covid -19 và tổ chức xét nghiệm sớm cho toàn bộ các y, bác sĩ, các bệnh nhân, theo yêu cầu của Bệnh viện Bạch Mai, thực hiện ngay từ ngày mai, 31.3. Phương tiện, thiết bị và chi phí xét nghiệm do Hà Nội chi trả.

Hà Nội cũng sẽ hỗ trợ đảm bảo công tác hậu cần, chuyển giao suất ăn và nhu yếu phẩm cho Bệnh viện Bạch Mai; giao Công an thành phố chỉ đạo Công an quận Đống Đa triển khai vận chuyển, đảm bảo an ninh, an toàn và kịp thời.

Thường trực Thành uỷ Hà Nội giao Công an thành phố chỉ đạo Công an quận Đống Đa đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận các suất ăn và nhu yếu phẩm cần thiết cho cán bộ, y, bác sĩ và người bệnh trong bệnh viện.

Kiến nghị cụ thể của Bệnh viện Bạch Mai bao gồm: để các y, bác sĩ được cách ly tại Khách sạn Mường Thanh (quận Hà Đông, Hà Nội) để có thể nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe; hỗ trợ cho bệnh viện tiếp nhận hậu cần từ bên ngoài, vì suất ăn của Vasco cung cấp hiện nay không đủ cả về lượng và chất cho bác sĩ làm việc; hỗ trợ test lại lần 2 với tất cả các nhân viên bệnh viện; cho phép các bác sĩ đã có kết quả âm tính đến bệnh viện làm việc để thay ca cho các bác sĩ đang “trực chiến” hiện nay.