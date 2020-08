Hà Nội: Một tiệm vàng trình báo bị trộm đột nhập lấy đi 350 cây vàng

Ngày 19.8, phản ánh với phóng viên, chị Lê Vân Anh, chủ tiệm vàng Tuấn Đạt (P.Quang Trung, TX.Sơn Tây, Hà Nội), cho biết khoảng 3 giờ sáng 18.8, kẻ gian đã đột nhập tiệm vàng của gia đình chị lấy đi 350 cây vàng các loại và 140 triệu tiền mặt. Tổng tài sản thiệt hại khoảng 13 tỉ đồng.

Theo chị Lê Vân Anh, thời điểm xảy ra sự việc trời mưa lớn, các thành viên trong gia đình đều ngủ say, phòng đóng kín cửa nên không phát hiện có trộm.

Nữ chủ tiệm vàng nhận định kẻ gian đu từ nhà hàng xóm sang ban công tầng 3 của tiệm vàng. Sau khi phá 2 lớp khóa tầng 3, tên trộm xuống tầng 1 ngắt điện hệ thống camera an ninh rồi lấy đi số tài sản kể trên và tẩu thoát. Toàn bộ quá trình phạm tội diễn ra khoảng 1 tiếng đồng hồ.

Hình ảnh kẻ gian phá khóa, lẻn vào trộm tài sản Ảnh V.A

“Mất tài sản, vợ chồng tôi rất suy sụp. Đây là số tài sản cả gia đình tôi tích cóp trong bao nhiêu năm. Tôi đã trình báo sự việc lên công an phường, công an thị xã và Công an TP.Hà Nội. Tôi mong cơ quan chức năng sớm tìm ra tên trộm, giúp tôi lấy lại tài sản đã mất”, chị Lê Vân Anh cho hay.

Liên quan đến vụ việc, chiều 19.8, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an TX.Sơn Tây cho biết, cơ quan này có nhận được đơn trình báo của gia đình chị Lê Vân Anh và đã cử điều tra viên tới hiện trường, tổ chức các biện pháp nghiệp vụ điều tra.

Theo vị lãnh đạo, thông tin gia đình phản ánh chưa khách quan, số liệu không có căn cứ và không có hóa đơn chứng từ gì nên tới thời điểm hiện tại vẫn chưa xác định được số tài sản bị mất là bao nhiêu.