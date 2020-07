Hà Nội “ngập” rác sinh hoạt ở nội đô

Trao đổi với PV Thanh Niên , nhiều người dân ở xã Hồng Kỳ, Nam Sơn giải thích lý do chặn xe chở rác là vì gần đây bãi rác bốc mùi hôi thối và ruồi nhặng nhiều hơn so với những ngày bình thường, ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống người dân. Đồng thời, người dân cũng kiến nghị sớm bồi thường giải phóng mặt bằng, các hộ dân trong vùng ảnh hưởng môi trường đề nghị được di dời. Trong khi đó, đại diện UBND H.Sóc Sơn cho biết vẫn cử các lực lượng túc trực tại khu vực người dân tập trung chặn xe chở rác để vừa tuyên truyền, vận động người dân giải tán, vừa đảm bảo an ninh trật tự; đồng thời rà soát các thủ tục đền bù di dời người dân trong vùng ảnh hưởng của bãi rác Nam Sơn