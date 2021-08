Hà Nội: Ổ dịch Thanh Xuân Trung ‘giảm nhiệt’, nguy cơ lây lan từ cửa hàng D&G

Sáng 31.8, tổ công tác số 1 lực lượng 911 Công an TP. Đà Nẵng bàn giao Công an Q.Liên Chiểu một nhân viên cây xăng lợi dụng giấy đi đường do cửa hàng xăng dầu cấp để... ship gà, vịt cho vợ bán.