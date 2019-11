Hà Nội phân luồng khu vực sân Mỹ Đình khi đội tuyển Việt Nam thi đấu

Công an tỉnh Gia Lai vào cuộc điều tra vụ tuyến tránh H.Chư Sê trị giá 250 tỉ đồng chưa bàn giao đã sụt lún, đứt gãy 'như động đất'.

Đại tá Lê Việt Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu.