Hà Nội: Thêm 2 ca dương tính tại xã từng 'tổ chức đám tang đông người'

Đáng chú ý, xã Thọ An (H.Đan Phượng) ghi nhận 2 ca dương tính là người về từ TP.HCM ngày 6.9. Cả 2 thanh niên này đã được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và chuyển đi cách ly tập trung; ngày 12.9, được lấy lại mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trước đó, xã Thọ An từng xảy ra sự việc đông người tập trung đưa tang ngày 19.8, trong thời điểm Hà Nội đang thực hiện giãn cách. Cụm trưởng cụm dân cư là bà Trần Thị Gấm cùng các thành viên tổ Covid -19 cộng đồng Cụm dân cư số 4 đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng có thẩm quyền đề nghị xử lý vụ việc, và phản ánh thông tin tới các cơ quan báo chí.

UBND H.Đan Phượng đã vào cuộc xác minh, đồng thời tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Nguyễn Trần Quyết, Chủ tịch UBND xã Thọ An, và ông Trần Văn Hải, công chức văn hóa , xã hội xã Thọ An, cũng là người có thân nhân qua đời và tổ chức đám tang hôm 19.8. Đáng nói, sau đó, UBND xã Thọ An có quyết định đình chỉ cụm trưởng chống dịch đối với bà Gấm.