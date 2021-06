Hà Nội thu hồi văn bản tiêm vắc xin Covid-19 tự trả phí

Ngày 10.6, mạng xã hội lan truyền thông tin, hình ảnh về việc UBND TT.Đông Anh (H.Đông Anh, Hà Nội) ban hành công văn khảo sát nhu cầu sử dụng vắc xin . Trong văn bản này thể hiện người dân phải trả tiền nếu tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 , khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Cụ thể, theo nội dung Công văn số 178 của UBND TT.Đông Anh, thực hiện Công văn số 1546/BCĐ-YT ngày 1.6 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 H.Đông Anh về việc chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp và tại cộng đồng trên địa bàn huyện, UBND TT.Đông Anh yêu cầu các tổ dân phố tổ chức thống kê, đăng ký, cam kết tự nguyện với việc tiêm vắc xin của cá nhân theo từng hộ gia đình, đảm bảo tính chính xác của số liệu bằng văn bản. Kinh phí tiêm vắc xin sẽ do người sử dụng chi trả.

Thông tin tiêm vắc xin phải trả phí được lan truyền trên mạng xã hội Ảnh chụp màn hình

Các trường hợp không phải rà soát lại do đã được lập danh sách trước đây, gồm: người trên 65 tuổi, người mắc bệnh mãn tính, người hưởng chế độ chính sách, thành viên tổ Covid-19, giáo viên và công an.

Nhiều ý kiến cho rằng, kinh phí tiêm vắc xin sẽ do người sử dụng tự chi trả là không hợp lý, bởi đã có quỹ vắc xin phòng Covid-19 , mà quỹ này để mua và nghiên cứu vắc xin. Trong khi đó, dân muốn tiêm lại phải bỏ tiền là không hợp lý.

Chủ tịch UBND TT.Đông Anh ra công văn thu hồi công văn sai nội dung trước đó Ảnh Đ.N

Liên quan đến vấn đề này, chiều 10.6, ông Nguyễn Hữu Dũng, Chánh văn phòng UBND H.Đông Anh , cho biết sau khi nắm được thông tin trên, UBND huyện đã yêu cầu UBND TT.Đông Anh báo cáo.

Bên cạnh đó, ngay trong ngày 10.6, UBND TT.Đông Anh đã ra Công văn số 186 để thu hồi Công văn số 178 kể trên.

Theo Công văn số 186 do bà Nguyễn Thị Kim Dung, Chủ tịch UBND TT.Đông Anh ký, gửi các tổ dân phố, ngày 3.6, UBND TT.Đông Anh đã ban hành Công văn số 178 về việc khảo sát sử dụng vắc xin. Nay thu hồi Công văn số 178 này vì lý do sai nội dung “kinh phí tiêm vắc xin sẽ do người sử dụng tự chi trả”.