Hà Nội vẫn còn gần 1.400 ca Covid-19 chưa xác định nguồn lây

Tối 9.8, H.Đạ Tẻh (Lâm Đồng) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã tống đạt quyết định khởi tố bị can làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, đối với Vũ Thị Thảo, sau khi bị can đã điều trị khỏi Covid -19.