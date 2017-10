Chiều 17.10, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang bắt giữ được 6 nghi can trong vụ phóng hỏa đốt xe của giám đốc và phó giám đốc ở Hậu Giang.