Hà Tĩnh cháy rừng khắp nơi, hàng nghìn người trắng đêm dập lửa

Đến 22 giờ 30 phút ngày 28.6, vụ cháy rừng phòng hộ thuộc tiểu khu 92, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) mới cơ bản được khống chế. Đám cháy được phát hiện xảy ra vào 13 giờ cùng ngày.

Mặc dù đã triển khai lực lượng ứng phó ngay khi đám cháy xảy ram, nhưng do thời tiết nắng như đổ lửa, gió Lào thổi mạnh cộng với thảm thực bì dày khiến đám cháy lan rộng rất nhanh. Nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, lực lượng chữa cháy và cứu hộ đã tổ chức sơ tán 80 hộ dân ở tổ dân phố 1 (thị trấn Xuân An) sống cạnh khu rừng đang bốc cháy ra khỏi vùng nguy cơ lửa lan đến.

Sau nhiều giờ đồng hồ, đến khoảng 0 giờ ngày 29.6, lực lượng chữa cháy khoảng hơn 1.000 người gồm lực lượng công an, Tiểu đoàn Đặc công D31 (Bộ Tư lệnh Quân khu 4), quân sự, kiểm lâm, dân quân tự vệ, đội PCCC Công an huyện Nghi Xuân và người dân địa phương mới cơ bản khống chế được đám cháy.

Tuy nhiên đến 5 giờ sáng nay 29.6, đám cháy rừng phòng hộ tại khu vực này đã bùng phát trở lại. Hiện chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang khẩn trương làm đường băng cản lửa, tìm cách khống chế đám cháy. Công việc chữa cháy đang gặp rất nhiều khó khăn bởi thời tiết nắng nóng gay gắt.

Rừng phòng hộ tại huyện Nghi Xuân cháy lớn trong đêm Ảnh Tân Kỳ

Trước đó, cũng vào trưa ngày 28.6, trên địa bàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã xyar rarưa cùng ngày, 3 vụ cháy rừng liên tiếp xảy ra liên tiếp 3 vụ cháy rừng. Khuya ngày 28.6, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Quang Thọ, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn cho biết, 3 xã trên địa bàn huyện đang xảy ra cháy rừng là xã Sơn Trung, Sơn Lễ và xã Sơn Giang.

Theo ông Thọ, đám cháy xảy ra tại 3 xã nói trên vào trưa và chiều tối cùng ngày, trên diện tích rừng trồng và rừng phòng hộ. Trong đêm, tất cả các lực lượng gồm Đội PCCC, công an, dân quân tự vệ, kiểm lâm và người dân vẫn đang tích cực dập lửa , ngăn không cho đám cháy lan rộng.

Nhiều hộ dân ở Hà Tĩnh sống gần cánh rừng bị cháy phải sơ tán để bảo đảm tính mạng Ảnh Tân Kỳ

Một vụ cháy rừng khác cũng xảy ra vào trưa 28.6, tại khu vực núi Bụt, xóm Làng Hội, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc. Do nắng nóng gay gắt cộng thêm lớp thực bì dày và gió thổi mạnh nên đám cháy lan rất nhanh.