Hà Tĩnh: Đi xe máy không đội mũ bảo hiểm còn vung dao dọa chém CSGT

Ngày 28.5, thông tin từ Công an TX.Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này đang tiến hành truy bắt 2 nam thanh niên điều khiển xe máy vi phạm luật giao thông và có hành vi dùng dao dọa chém cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đang làm nhiệm vụ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 27.5, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra việc chấp hành luật lệ an toàn giao thông trên địa bàn, thượng uý Nguyễn Khánh Đạt và thượng úy Thái Minh Phương (thuộc Đội CSGT Công an TX.Kỳ Anh) phát hiện chiếc xe máy do T.Đ.V (21 tuổi) điều khiển, chở phía sau N.Q.N (37 tuổi, cùng ngụ tại xã Kỳ Thư, H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông nên dùng xe máy chuyên dụng đuổi theo, yêu cầu dừng xe để xử lý.

Sau khi dừng được chiếc xe vi phạm, thượng úy Đạt tiến đến yêu cầu người điều khiển xe máy xuất trình giấy tờ thì bị N. ngồi phía sau nhảy xuống khỏi xe máy, rút 1 con dao vung lên dọa chém.

Trước sự liều lĩnh của N., thượng úy Đạt phải lùi lại phía sau để đảm bảo an toàn. Sau đó, V. lái xe máy chở N. bỏ chạy

Toàn bộ quá trình N. cầm dao dọa chém thượng úy Đạt được thượng úy Phương dùng điện thoại quay lại để làm bằng chứng. Sau đó, đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội Facebook khiến cộng đồng mạng xôn xao.