Hà Tĩnh ghi nhận ca nhiễm Covid-19 trên chuyến tàu đón công dân về từ TP.HCM

Bệnh nhân là chị H.T.C (31 tuổi, ngụ tại xã Hồng Lộc, H.Lộc Hà, Hà Tĩnh).

Trước đó, ngày 24.7, chị C. lên chuyến tàu SE14 cùng với hơn 800 người khác từ TP.HCM về Hà Tĩnh và đến sáng 26.7 thì về đến quê. Ngay sau khi trở về, chị C. được chính quyền địa phương đưa đến cách ly tập trung tại Trường mầm non xã Bình An (H.Lộc Hà). Kết quả xét nghiệm của chị C. dương tính với SARS-CoV-2