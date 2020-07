Hà Tĩnh: Khởi tố 5 thanh niên cướp xe, ép tài xế taxi viết giấy nợ 250 triệu

Ngày 24.7, thông tin từ Công an H.Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 thanh niên để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản

5 thanh niên bị bắt, gồm: Nguyễn Văn Hà (29 tuổi), Phạm Đình Đan (21 tuổi) và Trần Đình Phong (20 tuổi, cùng trú tại xã Cẩm Lĩnh, H.Cẩm Xuyên), Võ Hữu Sáu (19 tuổi, trú tại xã Cẩm Lạc, H.Cẩm Xuyên), Sầm Văn Bính (29 tuổi, trú tại xã Châu Thuận, H.Quỳ Châu, Nghệ An).

Theo tài liệu điều tra, chiều 21.7, nhóm 5 thanh niên nói trên thuê ông Phan Văn Hảo (50 tuổi, trú tại thôn Hợp Sơn, xã Thanh Lộc, H.Can Lộc, Hà Tĩnh) lái chiếc xe taxi mang biển số 38A - 157.80 của gia đình ông này, chở đi từ P.Nam Hồng (TX.Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) vào bãi biển Thiên Cầm (TT.Thiên Cầm, H.Cẩm Xuyên) để ăn nhậu.

Đến tối cùng ngày, nhóm này dùng dao, kiếm ép ông Hảo phải ký giấy vay nợ với số tiền 250 triệu đồng và yêu cầu ông này chở vào H.Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Trên đường đi, khi đến đoạn qua địa phận thuộc xã Cẩm Hà (H.Cẩm Xuyên) thì ông Hảo bị nhóm thanh niên ép xuống khỏi xe.

Ngay sau khi bị cướp mất chiếc xe ô tô, ông Hảo lập tức gọi điện cầu cứu tới Công an H.Cẩm Xuyên. Nhận được tin báo, Công an H.Cẩm Xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh và các lực lượng chức năng ở các địa phương khác triển khai truy bắt