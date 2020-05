Choáng váng với kho đao kiếm, mã tấu của đường dây tín dụng đen cực “khủng”

Đội phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm trên tuyến, địa bàn thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM triệt phá một đường dây tín dụng đen cho vay hàng chục tỉ với lãi suất cắt cổ. Cùng với các bị can, công an còn thu giữ cả kho vũ khí cực “khủng”.