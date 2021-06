Hà Tĩnh: Thêm 2 người nhiễm Covid-19 là F1 của cặp vợ chồng về từ Bình Dương

“Hai người này là mẹ con ruột sống chung với nhau và từng tiếp xúc gần với cặp vợ chồng trở về từ Bình Dương vào ngày 2.6. Khu vực của mẹ con cụ bà này cũng đã được lực lượng chức năng phong tỏa trước đó”, ông Thanh nói.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh, ngay sau khi phát hiện cặp vợ chồng là ông N.V.M. (56 tuổi) và vợ là N.T.H. (52 tuổi, cùng ngụ tại thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, TP.Hà Tĩnh) trở về từ tỉnh Bình Dương nhiễm Covid-19, đơn vị này phối hợp với hệ thống y tế cơ sở đã truy vết được 147 trường hợp F1 và 1.164 trường hợp F2.

Các F1 nằm ở nhiều địa phương khác nhau gồm: TP.Hà Tĩnh có 33 trường hợp, H.Thạch Hà 33, H.Lộc Hà 32, H.Cẩm Xuyên 11, H.Đức Thọ 8, H.Can Lộc 8, H.Nghi Xuân 8, H.Hương Khê 4 và H.Hương Sơn 10.

Như Thanh Niên đã đưa tin, vợ chồng ông M. vào TP.Dĩ An (Bình Dương) làm lao nghề tự do. Sáng 30.5, vợ chồng ông M. đi máy bay từ TP.HCM về sân bay Vinh (Nghệ An) và được người thân đón về nhà ở xã Thạch Trung bằng xe ô tô riêng. Trưa cùng ngày, vợ chồng ông M. đến Trạm Y tế xã Thạch Trung khai báo y tế