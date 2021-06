Hà Tĩnh: Thêm 3 bệnh nhân Covid-19 là F1 của cặp vợ chồng về từ Bình Dương

Theo đó, 3 ca bệnh mới này được xác định là ông N.B.Đ. (59 tuổi) và vợ là N.T.T. (53 tuổi, ngụ tại thôn Trung Tiến, xã Việt Tiến, H.Thạch Hà, Hà Tĩnh) và chị D.T.P.T. (24 tuổi, ngụ tại thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung).

Trước đó, 3 bệnh nhân này từng có tiếp xúc với cặp vợ chồng về từ Bình Dương. Trong đó, chị T. tiếp xúc ngày 30.5, còn vợ chồng ông Đ. tiếp xúc vào ngày 2.6. Hiện, ngành Y tế tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục truy vết các F1 và F2 của 3 ca bệnh trên để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Như Thanh Niên đã đưa tin, vợ chồng ông M. vào TP.Dĩ An (Bình Dương) làm nghề tự do. Sáng 30.5, vợ chồng ông M. đi máy bay từ TP.HCM về sân bay Vinh (Nghệ An) và được người thân đón về nhà ở xã Thạch Trung bằng xe ô tô riêng. Trưa cùng ngày, vợ chồng ông M. đến Trạm Y tế xã Thạch Trung khai báo y tế